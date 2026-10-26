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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 12:00

Entidades gaúchas defendem que mandato de Lula seja marcado pela responsabilidade fiscal

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assume oficialmente seu quarto mandato no dia 5 de janeiro de 2027

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assume oficialmente seu quarto mandato no dia 5 de janeiro de 2027

Paulo Pinto/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
No primeiro discurso após a reeleição, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que mudará o jeito de governar o Brasil. O petista disse que fará investimentos em economia digital, em educação, na preservação do meio ambiente e na modernização do Sistema Único de Saúde (SUS).

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