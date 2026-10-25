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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 20:29

Com mais da metade das urnas apuradas, RS está elegendo Flávio Bolsonaro

No primeiro turno, Flávio ficou à frente com 55% dos votos válidos no Rio Grande do Sul

No primeiro turno, Flávio ficou à frente com 55% dos votos válidos no Rio Grande do Sul

FABIOLA CORREA/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Com mais da metade das suas urnas apuradas (52,86%) por volta das 20h20min, o Rio Grande do Sul segue dando vitória a Flávio Bolsonaro (PL), com 59,09% dos votos válidos. Já Lula tem 40,91%. A diferença entre eles reduziu em relação às primeiras parciais, em que Flávio chegou próximo aos 70% dos votos válidos. Entre os eleitores que compareceram às seções eleitorais, 1,27% votaram em branco e 1,48% anularam seus votos. Abstenção foi de 18,70% do eleitorado. 
No primeiro turno das eleições, o membro da família Bolsonaro ganhou com uma boa margem no Estado, conquistando 55,64% dos votos válidos, contra 35,73% de Lula.
Nacionalmente, os candidatos empatam percentualmente, com virada de Lula, que havia saído na frente, mas sido ultrapassado por Flávio ao longo da contagem dos votos. 

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