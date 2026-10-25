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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 20:29

Empate: com 47,24% das urnas apuradas, Lula e Flávio Bolsonaro registram 50,00% dos votos

Lula e Flávio chegaram aos 50% dos votos

Lula e Flávio chegaram aos 50% dos votos

Reprodução/JC
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A apuração do 2º turno das Eleições 2026 chega a um cenário de extrema igualdade na disputa pela Presidência da República. Com 47,24% das seções eleitorais totalizadas em todo o País, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados com 50,00% dos votos válidos cada.   
Na contagem absoluta dos votos válidos, o candidato à reeleição figura com uma vantagem momentânea de 4.700 votos em relação ao adversário do Partido Liberal. Segundo o boletim oficial consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 20h24min deste domingo (25), foram apuradas 235.836 das 499.248 seções do território nacional, superando a marca de 60 milhões de votos contabilizados.   
O total de eleitores aptos no Brasil neste pleito é de 158.745.502. A transmissão e a contagem de votos prosseguem continuamente em todos os estados da Federação, com atualizações em tempo real disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.   

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