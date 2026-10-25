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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 20:08

Em Porto Alegre, Lula lidera com 56,60% corrida à presidência

Às 20h06, candidato do PT somava 77.529 votos e o do PL tem 59.436 no município

Às 20h06, candidato do PT somava 77.529 votos e o do PL tem 59.436 no município

TÂNIA MEINERZ/JC
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O presidente presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 56,60% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro (PL) registra 43,40% dos votos válidos em Porto Alegre, segundo parcial da apuração divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite deste domingo (25). Às 20h06, candidato do PT somava  77.529 votos  e o do PL tem 59.436 no município.

Os números são referentes ao segundo turno das eleições presidenciais e consideram 529 das 3.077 seções eleitorais da Capital gaúcha, o que representa 17,19% do total.

Ao todo, a parcial contabiliza 140.641 votos, dos quais 136.965 são nominais, segundo o painel de resultados do TSE.

A apuração ainda está em andamento, e os percentuais podem mudar à medida que novas seções forem totalizadas.

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