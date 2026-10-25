Felipe Valim é eleito prefeito de Arroio do Sal em eleições suplementares

O município de Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, elegeu Felipe Valim (MDB) para a prefeitura neste domingo (25). Com a totalidade das urnas apuradas, o emedebista obteve 62,96% dos votos válidos (4.592 votos), contra 37,04% (2.701 votos) de Valdir Cenci (PP).
Votos em branco representaram 2% dos eleitores que compareceram as urnas enquanto nulos eram 3,13%. As abstenções foram de 19,04%.
O município teve eleições suplementares após a cassação dos diplomas da chapa eleita em 2024, formada pelo prefeito Luciano Pinto da Silva (Republicanos) e pelo vice-prefeito Valdir Cenci. Cenci pôde concorrer à eleição suplementar porque o tribunal não lhe aplicou a pena de inelegibilidade.
Os mandatos foram cassados por abuso de poder econômico e captação e gastos ilícitos de recursos de campanha. A decisão teve como base a movimentação de recursos não contabilizados pela conta bancária pessoal do contador, em prática conhecida como “caixa dois”. Foram identificadas mais de 170 transferências via Pix, concentradas na semana anterior e no dia seguinte à eleição.
Em setembro, o TRE-RS rejeitou, por unanimidade, os embargos apresentados pela defesa e manteve a cassação dos diplomas da chapa. Silva foi declarado inelegível por oito anos, enquanto Cenci teve o mandato cassado, mas não foi punido com a inelegibilidade, o que permitiu sua candidatura na eleição suplementar.
Os eleitos cumprirão mandatos até 31 de dezembro de 2028, sem um novo período de quatro anos, assumindo o restante do ciclo municipal iniciado em 2025. A votação ocorreu das 8h às 17h, nos oito locais de votação do município.