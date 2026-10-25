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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:52

Flávio Bolsonaro tem 59,61% dos votos, contra 40,39% de Lula, em parcial no Rio de Janeiro

Até o horário da atualização, haviam sido totalizadas 100 das 37.675 seções eleitorais do estado, o equivalente a 0,27% do total

Até o horário da atualização, haviam sido totalizadas 100 das 37.675 seções eleitorais do estado, o equivalente a 0,27% do total

TÂNIA MEINERZ/JC
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 59,61% dos votos nominais, contra 40,39% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na parcial da apuração do segundo turno da eleição presidencial de 2026 no Rio de Janeiro. Os dados exibidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados às 19h45min deste domingo (25), indicam 13.672 votos para Flávio Bolsonaro e 9.263 para Lula.

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