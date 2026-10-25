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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:49

Apuração no RS chega a 10% das urnas com redução da vantagem de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro está com 63,56% dos votos válidos no Estado, enquanto Lula tem 36,44%

Flávio Bolsonaro está com 63,56% dos votos válidos no Estado, enquanto Lula tem 36,44%

Evaristo Sa/AFP/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Flávio Bolsonaro (PL) que teve na primeira parcial mais de 68% dos votos válidos no Rio Grande do Sul, reduziu a vantagem sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em torno das 19h40min, quando 10,13% das urnas no Estado haviam sido apuradas. Ele está com 63,56% dos votos válidos enquanto Lula tem 36,44%. Votos em branco representam 1,23% do eleitorado que compareceu nas seções eleitorais e nulos 1,45%. Abstenções até o momento são de 18,07%. Nacionalmente, Flávio também vence, após ultrapassar o adversário. 

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