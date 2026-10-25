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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:47

Parcial em São Paulo aponta Flávio Bolsonaro com 61,84% dos votos, contra 38,16% de Lula

O total de votos nominais exibido era de 209.168

O total de votos nominais exibido era de 209.168

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jornal do Comércio
A apuração parcial do segundo turno da eleição presidencial de 2026 em São Paulo aponta Flávio Bolsonaro (PL) na frente, com 61,84% dos votos válidos, contra 38,16% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os números constam no painel de resultados da Justiça Eleitoral, conforme registro exibido às 19h40min deste domingo (25).

Até a atualização registrada na tela, Flávio Bolsonaro contabilizava 129.347 votos, enquanto Lula somava 79.821. O total de votos nominais exibido era de 209.168.

O painel informava que 875 das 103.656 seções eleitorais haviam sido totalizadas, o equivalente a 0,84% do total previsto para a apuração no estado.



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