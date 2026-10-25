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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:37

Flávio Bolsonaro volta a ampliar diferença com 2% das urnas apuradas

Nacionalmente, Lula está a frente, mas diferença em relação a Flávio Bolsonaro reduziu

Nacionalmente, Lula está a frente, mas diferença em relação a Flávio Bolsonaro reduziu

Evaristo Sa/AFP/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Com 2,06% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) voltou a ampliar a vantagem sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio Grande do Sul. O Estado contabilizou, até as 19h30min, 65,36% dos votos válidos para o candidato do PL e 34,64% para o petista. Votos em branco foram 1,18% e nulos 1,39%. Abstenções são de 17,99% Nacionalmente, Lula está à frente na disputa, mas diferença entre ele e Flávio está diminuindo em relação às primeiras parciais. 

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