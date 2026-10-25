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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:35

Lula lidera parciais no Nordeste em início de apuração do segundo turno: Lula tem 71,12% e Flávio 28,88%

Os dados apurados até às 19h30 momento refletem um percentual inicial das seções eleitorais de cada estado

Os dados apurados até às 19h30 momento refletem um percentual inicial das seções eleitorais de cada estado

TÂNIA MEINERZ/JC
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Com o encerramento da votação em todo o País, a Justiça Eleitoral deu início à totalização dos votos para o segundo turno da Eleição Geral Ordinária de 2026. As primeiras apurações consolidadas no final da tarde deste domingo mostram o candidato Lula (PT) à frente na disputa pela Presidência da República em diversos estados da Região Nordeste. Lula tem 71,12% e Flávio 28,88% no geral da Região.

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