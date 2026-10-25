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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:28

Com 2,60% da apuração em Santa Catarina, Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial no Estado

Ao todo, Santa Catarina conta com um eleitorado apto de 5.734.687 eleitores

Ao todo, Santa Catarina conta com um eleitorado apto de 5.734.687 eleitores

PABLO PORCIUNCULA/Divulgação/JC
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Com 2,60% das seções eleitorais totalizadas em Santa Catarina, a apuração do 2º turno da eleição presidencial no Estado mostra Flávio Bolsonaro (PL) na liderança da votação local.

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