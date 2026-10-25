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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:24

Com 0,5% das urnas apuradas no RS, vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula diminui

Seções começaram a ser apuradas a partir das 19h, após prorrogação do prazo de votação

Seções começaram a ser apuradas a partir das 19h, após prorrogação do prazo de votação

Fernando Frazão/Agência Brasil
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Com 0,5% das seções totalizadas no Rio Grande do Sul, por volta das 19h20min, o Estado segue dando vitória a Flávio Bolsonaro (PL). Entretanto, a vantagem em relação a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reduziu. Enquanto na primeira parcial apontava o candidato do PL à frente com mais de 68% dos votos válidos, no momento o percentual reduziu a 64,65%. Já Lula tem 64,65%. A abstenção nas urnas totalizadas foi de 17,86%. Nacionalmente, o cenário se inverte, com o petista à frente recebendo 51,45% dos votos do País. 

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