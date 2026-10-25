Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 19:06

Primeira parcial mostra Flávio Bolsonaro com 68,03% no RS

Abertura das urnas no Estado aconteceu às 19h, após prorrogação da votação pelo STF

Abertura das urnas no Estado aconteceu às 19h, após prorrogação da votação pelo STF

Agência Brasil
Compartilhe:
Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A primeira parcial das urnas do Rio Grande do Sul saiu às 19h02min. O resultado, no momento, indicava uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL) no Estado por 68,03% com votos válidos, um indicador bem maior do que o obtido em primeiro turno. Lula ficou com 31,97%. Até o momento, 0,03% das seções estavam totalizadas, com uma abstenção na casa dos 15%. 

Notícias relacionadas