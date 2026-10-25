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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 18:29

Presidente do TRE-RS nega possibilidade de coleta de votos de forma manual nas zonas eleitorais

Desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez se pronunciou sobre o fechamento das urnas

Desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez se pronunciou sobre o fechamento das urnas

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Em pronunciamento oficial, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), desembargadora Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzales, prestou esclarecimentos à população gaúcha sobre o andamento do pleito no Estado e o cumprimento da determinação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), referente à prorrogação do horário de votação até as 19h no território nacional. 

A magistrada iniciou a declaração sublinhando a normalidade do processo eleitoral em solo gaúcho ao longo de todo o dia. "Quanto à regularidade do pleito no Rio Grande do Sul, a votação em todo o nosso Estado transcorreu sem intercorrências até as 17 horas", afirmou.   

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