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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 17:15

Lula tem 57,66% dos votos na primeira parcial da apuração do segundo turno

Haviam sido totalizadas 1.225 seções eleitorais

Haviam sido totalizadas 1.225 seções eleitorais

EVARISTO SA
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Apesar de o fim da votação ter sido adiado para as 19h, por conta de problemas de transporte público em algumas cidades do Brasil, a primeira parcial da apuração do segundo turno da eleição presidencial de 2026 aponta Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança, com 57,66% dos votos válidos, contra 42,34% de Flávio Bolsonaro (PL). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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