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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:58

TRE informa que resultado das eleições no RS deve sair às 19h30min

Tribunal estima que os eleitores levaram em média 10 segundos para registrar o voto neste domingo

Tribunal estima que os eleitores levaram em média 10 segundos para registrar o voto neste domingo

Amanda Schultz/Especial/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Com o fechamento das urnas às 17h, a previsão para totalização dos votos no Rio Grande do Sul segue para as 19h30min. O TRE-RS destaca a agilidade da apuração no Rio Grande do Sul: no primeiro turno, o Estado foi o primeiro a encerrar a totalização dos votos.

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