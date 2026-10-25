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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:47

Live do JC: primeiros resultados das eleições para presidente

Live do JC: primeiros resultados das eleições para presidente

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Em live, a equipe de reportagem do Jornal do Comércio analisa os primeiros resultados das eleições para presidente a partir da contagem de votos realizada pelo TSE. 

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