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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:17

Urna é substituída em Gravataí após ter teclas '2' e '3' coladas

Até 15h45min, o TRE-RS contabilizou a substituição de 80 urnas eletrônicas

Até 15h45min, o TRE-RS contabilizou a substituição de 80 urnas eletrônicas

Evaristo Sa/AFP/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
Em Gravataí, uma urna eletrônica precisou ser substituída após os mesários identificarem que as teclas “2” e “3” haviam sido danificadas. As investigações apontam que as teclas teriam sido coladas por uma eleitora no momento de votação. A seção fica localizada na Escola Municipal Getúlio Vargas. A urna foi substituída em cerca de 30 minutos.

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