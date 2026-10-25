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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 16:25

Campanha de Lula pede prisão de secretário de Mobilidade e presidente da SPTrans em SP

Cerca de 28% da frota estava parada, conforme levantamento

Cerca de 28% da frota estava parada, conforme levantamento

Prefeitura de São Paulo/Divulgação/JC
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Agências
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu à Justiça Eleitoral neste domingo (25), a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade Urbana e Transporte de São Paulo, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges, por suposto descumprimento de ordem judicial que determinou a circulação de toda a frota operacional de ônibus da capital, com frequência de dias úteis, durante o segundo turno das eleições presidenciais.

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