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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 15:52

Leite diz escolher 'mal menor' entre Lula e Flávio ao votar em Pelotas

Eduardo Leite votou em Pelotas neste domingo

Eduardo Leite votou em Pelotas neste domingo

João Pedro Rodrigues/Secom/Divulgação/JC
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O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), votou em Pelotas, neste domingo (25), para presidente da República, e afirmou que foi às urnas para escolher um "mal menor", sem acreditar no projeto de nenhum candidato. Também pede por menos radicalismo dos dois lados. "Não é possível que a gente construa um País a partir da intolerância", frisa o governador.

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