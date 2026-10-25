Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 15:26

TRE manda prender secretário de Salvador por falta de ônibus, e PT pede prisão de prefeito

Trajeto entre estações Mathias Velho e Mercado será complementado por ônibus aos domingos, e também de segunda à sábado, após às 20h

Trajeto entre estações Mathias Velho e Mercado será complementado por ônibus aos domingos, e também de segunda à sábado, após às 20h

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Agências
O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) da Bahia mandou que a Polícia Federal prenda o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, após o PT pedir a detenção por falta de ônibus em circulação na cidade.
A prefeitura de Salvador informou que o secretário Pablo Souza está em Paris, na França, em uma missão oficial a convite do governo francês. Ele retorna nesta segunda-feira (26) e vai se apresentar às autoridades para prestar esclarecimentos.

Notícias relacionadas