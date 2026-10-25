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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 15:29

Eleitores que não votaram no primeiro turno vão às urnas neste domingo em Porto Alegre

Corina Junqueira (d), 95 anos, voltou a votar mais de 15 anos depois

Corina Junqueira (d), 95 anos, voltou a votar mais de 15 anos depois

Cássio Fonseca/Especial/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
No dia 4 de outubro, mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições. Três semanas depois, paira a dúvida se esse número baixará. Com apenas o voto para presidente neste domingo (25) no Rio Grande do Sul, as filas menos extensas são um triunfo, principalmente para os idosos com mais de 70 anos, que já não possuem a obrigação do voto. Também contam aqueles que não puderam comparecer no primeiro turno e, agora, de volta a seus municípios, exercem seu direito democrático.

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