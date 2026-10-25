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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 14:53

Nunes Marques diz não ter registro de votação em cédula de papel em nenhuma seção até o momento

Segundo o Kassio Nunes Marques, houve 138 ocorrências de crime eleitoral neste domingo (25)

Segundo o Kassio Nunes Marques, houve 138 ocorrências de crime eleitoral neste domingo (25)

Antonio Augusto/Secom/TSE
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Agências
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (25), que, até o momento, não há registro de votação em cédula de papel e houve 138 ocorrências de crime eleitoral.

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