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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 13:32

PF afirma ter 8 termos circunstanciados, 16 pessoas conduzidas por crime eleitoral

Segundo Rodrigues, as ocorrências mais frequentes têm sido de propaganda eleitoral irregular, violação do sigilo do voto e desobediência

Segundo Rodrigues, as ocorrências mais frequentes têm sido de propaganda eleitoral irregular, violação do sigilo do voto e desobediência

POLICIA FEDERAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou à imprensa neste domingo que a instituição já registrou oito termos circunstanciados de ocorrência e conduziu 16 pessoas por suspeita de crime eleitoral desde a abertura das urnas no segundo turno.

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