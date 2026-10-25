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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 13:18

TRE-RS contabiliza aglomerações irregulares no Estado

José Vargas, Secretário Judiciário do TRE-RS

José Vargas, Secretário Judiciário do TRE-RS

Manuela Cassano/Especial/JC
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Manuela Cassano
Manuela Cassano Estagiária
Durante a manhã deste domingo (25), o Secretário Judiciário José Vargas salientou, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), as condutas vedadas no dia do pleito.

"O eleitor não pode de forma nenhuma, é um crime eleitoral, fazer aglomeração, manifestar preferência de uma forma organizada com outros eleitores. Ele também não pode tentar o convencimento de cidadãos para votar em determinado candidato", lembra Vargas, acrescentando que esse ato pode configurar crime do boca de urna.

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