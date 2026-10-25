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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 14:13

Café, bolo e até batata frita: mesários montam 'banquete' para enfrentar dia de votação em Porto Alegre

Gustavo Fernandes e Alfredo Junqueira da Silva, presidentes de mesa, mantêm uma parceria de longa data nas eleições

Gustavo Fernandes e Alfredo Junqueira da Silva, presidentes de mesa, mantêm uma parceria de longa data nas eleições

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Entre um eleitor e outro, tem tempo para um café, uma fatia de bolo e até um chimarrão. Em uma das salas do Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre, os mesários encontraram uma maneira diferente de tornar o dia de votação mais agradável: transformar as mesas escolares em uma espécie de buffet coletivo.

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