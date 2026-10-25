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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 12:06

Após quase 20% de abstenção no 1º turno, Charqueadas tem manhã tranquila

O movimento é tranquilo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Freitas de Andrade

O movimento é tranquilo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Freitas de Andrade

Gustavo Marchant/Especial/JC
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Gustavo Marchant
Gustavo Marchant Estagiário do GeraçãoE
Na manhã deste domingo (25), eleitores de Charqueadas, cidade mais populosa da Região Carbonífera do Rio Grande do Sul, foram às urnas para escolher quem comandará o país nos próximos quatro anos. Sob chuva fraca, o movimento na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Freitas de Andrade esteve mais calmo do que o do primeiro turno.

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