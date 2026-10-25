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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 12:15

Com voto facultativo, idosos enfrentam dificuldades, mas fazem questão de ir às urnas

Dificuldades de locomoção não impediram a participação de eleitores 70+

Dificuldades de locomoção não impediram a participação de eleitores 70+

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A disputa entre as ideias e os modelos de governo propostos por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) mobilizou, neste domingo (25), até mesmo quem já não tem a obrigação legal de votar. Em Porto Alegre, idosos com mais de 70 anos, para os quais o voto é facultativo, fizeram questão de comparecer às urnas no segundo turno das eleições presidenciais.

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