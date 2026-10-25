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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 13:21

Entre bandeiras e adesivos, jovens vão às urnas para defender visões opostas de Brasil

Allana Wienckiewicz e Lívia Santos de Lima fizeram questão de demonstrar suas posições políticas

Allana Wienckiewicz e Lívia Santos de Lima fizeram questão de demonstrar suas posições políticas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
De um lado, a bandeira do Brasil e as cores verde e amarela. Do outro, roupas vermelhas e adesivos que não deixam dúvidas sobre a preferência política. A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) ganhou expressão também entre os jovens eleitores que compareceram às urnas neste domingo (25), no segundo turno das eleições presidenciais.

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