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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 10:30

TRE-RS prevê domingo de votações com poucas ocorrências e totalização de votos antes das 20h

Sagrera relembra que o eleitor tem, tranquilamente, até as 17h para votar

Sagrera relembra que o eleitor tem, tranquilamente, até as 17h para votar

Manuela Cassano/Especial/JC
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Manuela Cassano
Manuela Cassano Estagiária
Conforme divulgado pelo TRE-RS na manhã deste domingo (25), a manhã de votações para o segundo turno começou com baixa porcentagem de substituição de urnas e cinco locais com falta de luz.

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