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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 09:26

Zucco vota em Porto Alegre e vai a Brasília confiante em vitória de Flávio Bolsonaro

Após votar, Zucco viaja a Brasília onde acompanhará a apuração junto a Flávio Bolsonaro

Após votar, Zucco viaja a Brasília onde acompanhará a apuração junto a Flávio Bolsonaro

ARTUR KOCH/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), foi às urnas na manhã deste domingo (25) de segundo turno presidencial para registrar seu voto, em seção localizada na Escola Estadual Padre Balduíno Rambo, no bairro Partenon, em Porto Alegre.

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