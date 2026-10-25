Porto Alegre,

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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 09:13

Apoiadores de Lula em Porto Alegre demonstram confiança na vitória do petista

Edegar Pretto demonstrou confiança na virada do candidato petista

Edegar Pretto demonstrou confiança na virada do candidato petista

Nathan Lemos/JC
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Marcus Meneghetti
Os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), se reuniram em um café da manhã no início deste domingo (25) na sede estadual do PT, no centro de Porto Alegre. Na ocasião, um dos coordenadores gaúchos da campanha de Lula no Rio Grande do Sul, Edegar Pretto (PT), demonstrou confiança na virada do candidato petista no segundo turno.

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