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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 09:11

Flávio Bolsonaro vota acompanhado da mulher, mãe e do governador eleito do RJ

Candidato do PL votou por volta das 8h20 acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro

Candidato do PL votou por volta das 8h20 acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro

MAURO PIMENTEL
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Agências
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, votou na Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (25).

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