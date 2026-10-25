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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 08:13

TSE: Eleitores enviaram 103.759 justificativas até às 7h

Os números iniciais são referentes aos dados de eleitores no exterior

Os números iniciais são referentes aos dados de eleitores no exterior

Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil / Divulgação / JC
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Agências
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou na manhã deste domingo que havia 103.759 justificativas no e-título até às 7h. Como as urnas ainda não haviam sido abertas no Brasil até a publicação desta matéria, esse número representa eleitores no exterior.

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