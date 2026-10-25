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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 08:00

Antes da abertura das urnas, mesários se preparam para mais um dia de eleições em Porto Alegre

Trabalhadores destacam o compromisso com a democracia, o contato com os eleitores e os benefícios da função

Trabalhadores destacam o compromisso com a democracia, o contato com os eleitores e os benefícios da função

Gabriel Margonar/Especial/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Eram 7h10 deste domingo (25), cerca de uma hora antes da abertura das urnas em todo o Brasil, quando mesários já se preparavam para mais um dia de trabalho no Prédio 50 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre.

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