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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 19:16

Apoiadores de Lula fazem caminhada na véspera do segundo turno em Porto Alegre

Militantes realizaram a concentração no Largo Zumbi dos Palmares, no Centro Histórico

Militantes realizaram a concentração no Largo Zumbi dos Palmares, no Centro Histórico

Amanda Schultz/Especial/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A chuva que persistiu durante a tarde em Porto Alegre não afastou os apoiadores do candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último dia de campanha nas ruas antes do segundo turno das eleições. Por volta das 17h, horário previsto para o início da concentração do “Ato da Vitória”, a chuva deu uma trégua, intensificando a chegada de militantes ao Largo Zumbi dos Palmares, no Centro Histórico da Capital.

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