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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 19:15

Em meio à chuva, ato reúne apoiadores de Flávio Bolsonaro no Parcão

Público enfrentou o tempo chuvoso e marcou presença no ato de Flávio Bolsonaro no Parcão

Público enfrentou o tempo chuvoso e marcou presença no ato de Flávio Bolsonaro no Parcão

CLAUDIO MEDAGLIA/ESPECIAL/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A chuva intensa que atingiu Porto Alegre na tarde deste sábado (24) comprometeu a mobilização de apoiadores do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), no ato de encerramento da campanha para o segundo turno das eleições. Apesar da expectativa de uma concentração expressiva, a manifestação junto ao Parque Moinhos de Vento, o Parcão, começou com público reduzido. A adesão aumentou ao longo da tarde, mas a concentração acabou restrita ao trecho da avenida Goethe, entre a Rua Mostardeiro e a lanchonete Habib’s, com participantes ocupando os dois lados da via.

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