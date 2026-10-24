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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 18:30

Número de seções alteradas sobe para 394 na véspera do 2º turno e impacta 123 mil eleitores

Mudanças afetaram 0,08% do total de seções do país e cerca de 122,9 mil eleitores

Mudanças afetaram 0,08% do total de seções do país e cerca de 122,9 mil eleitores

Rovena Rosa/Agência Brasil/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Agências
O número de seções de votação alteradas pela Justiça Eleitoral em relação ao primeiro turno subiu de 362 para 394, conforme atualização do painel de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às 15h30 deste sábado (24).
Considerando os locais onde os eleitores votam - que inclui, por exemplo, escolas e universidades - houve alteração em 106. A segunda etapa do pleito será realizada no domingo (25).

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