Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 18:01

Votar no 2º turno das eleições vale como prova de vida do INSS; entenda

Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026

Neste domingo, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para votar no primeiro turno das eleições de 2026

Fernando Frazão/Agência Brasil
Compartilhe:
Agências
Votar no segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (25), vale como prova de vida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), conforme regra criada por portaria de 2022, editada pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL).
A Previdência Social cruza dados biométricos registrados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para confirmar que aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) seguem aptos para receber o benefício.

Notícias relacionadas