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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 11:11

Brigada Militar mobiliza 14 mil policiais para segundo turno no RS

Planejamento prevê a presença de policiais em pontos-base nos locais de votação e nas imediações

Planejamento prevê a presença de policiais em pontos-base nos locais de votação e nas imediações

BRIGADA MILITAR/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A Brigada Militar mobilizará mais de 14 mil policiais militares para reforçar a segurança durante o segundo turno das eleições de 2026 no Rio Grande do Sul. A operação abrangerá todos os municípios gaúchos e prevê a mobilização do efetivo disponível, incluindo policiais de unidades operacionais e administrativas, além de profissionais de diferentes especialidades. Segundo a Brigada Militar, o objetivo é garantir a segurança dos eleitores e da comunidade, prevenir conflitos e assegurar a tranquilidade durante o processo eleitoral.

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