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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 11:01

TRE-RS mobiliza logística para distribuir 27,5 mil urnas eletrônicas no segundo turno

Secretário de Tecnologia da Informação, Daniel Wobeto

Secretário de Tecnologia da Informação, Daniel Wobeto

OSNI MACHADO/ESPECIAL/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A distribuição de aproximadamente 27,5 mil urnas eletrônicas para as seções eleitorais do Rio Grande do Sul exige uma operação logística organizada, com roteiros definidos, veículos escalonados e testes dos equipamentos antes da votação. O trabalho, iniciado na sexta-feira e concluído neste sábado (24), envolve também a preparação de cerca de 3 mil urnas de reserva, destinadas a atender eventuais necessidades durante o segundo turno das eleições.

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