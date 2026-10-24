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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 10:25

TRE-RS realiza auditoria em urnas eletrônicas para o segundo turno

Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul inicia auditoria em 35 urnas buscando garantir a integridade do segundo turno

Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul inicia auditoria em 35 urnas buscando garantir a integridade do segundo turno

OSNI MACHADO/ESPECIAL/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul sorteou, neste sábado (24), 35 urnas eletrônicas que passarão por auditorias públicas para verificar a integridade dos equipamentos e a autenticidade dos sistemas de votação no segundo turno das Eleições Gerais de 2026.

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