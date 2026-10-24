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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 10:18

Moraes quebra sigilos de empresa ligada a Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro

Willer é alvo da operação Sem Desconto, da Polícia Federal, contra fraudes no INSS

Willer é alvo da operação Sem Desconto, da Polícia Federal, contra fraudes no INSS

Edilson Rodrigues/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretou a quebra de sigilos bancário, fiscal e cambial de uma das holdings do advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro (PL). Em decisão desta sexta-feira (23), o relator determinou que os dados sejam enviados em 24 horas -o que vai depender da formalização da notificação às autoridades relacionadas.
No mesmo despacho, ainda, o magistrado também determinou o cancelamento dos passaportes do investigado, inclusive um diplomático, e a suspensão de atividades econômicas, financeiras e empresariais de todas as suas empresas, e sequestro, bloqueio e indisponibilidade dos bens imóveis e móveis até o valor de R$ 6 bilhões.

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