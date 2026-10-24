Meta diz ao TSE que Exército do Lula não viola políticas da plataforma

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 10:00
Manifestação da empresa, que opera WhatsApp, Instagram e Facebook, foi solicitada pelo presidente do TSE, Kassio Nunes MarquesAgência Brasil/Divulgação/JC
A Meta afirmou nesta sexta-feira (23) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que não encontrou irregularidades no funcionamento do canal Exército do Lula, criado no WhatsApp para postagens de apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).