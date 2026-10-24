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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 09:35

Futuro presidente terá 45 vagas em órgãos reguladores e 12 no Judiciário até o fim de 2027

Até o fim deste ano, Lula poderá enviar ao Congresso 32 nomes para diretorias em agências e órgãos reguladores

Até o fim deste ano, Lula poderá enviar ao Congresso 32 nomes para diretorias em agências e órgãos reguladores

Leonardo Sá/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O presidente da República eleito neste domingo (25) poderá indicar 45 dirigentes para agências e órgãos reguladores e 12 integrantes para tribunais superiores já no primeiro ano de governo.

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