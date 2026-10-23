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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 23:10

As propostas de Lula e Flávio Bolsonaro para infraestrutura no debate da Globo

Os candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentaram suas propostas no debate da Rede Globo

Os candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentaram suas propostas no debate da Rede Globo

Reprodução Rede Globo/JC
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Marcus Meneghetti
O debate realizado pela Rede Globo na noite desta sexta-feira (23) foi o último embate entre os dois candidatos à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antes de os eleitores irem às urnas no domingo (25). Apesar das provocações e da troca de acusações ao longo do evento, os presidenciáveis mostraram as diferenças das suas propostas em temas econômicos – como investimentos em infraestrutura e exportações.

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