Eleitores reelegem 13 governadores no Brasil

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:25
Após o segundo turno, 13 estados reelegeram seus governadores. Onze estados - Santa Catarina, São Paulo, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Sergipe - já haviam definido a reeleição dos governadores ainda no primeiro turno.