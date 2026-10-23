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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 17:43

Mendonça reitera que Lula e Flávio podem abrir sigilos por ato próprio

Mendonça disse que não cabe ao TSE fiscalizar desafios lançados pelas campanhas dos presidenciáveis

Mendonça disse que não cabe ao TSE fiscalizar desafios lançados pelas campanhas dos presidenciáveis

Agência Brasil
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Agências
O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), reiterou nesta sexta-feira (23) a decisão em que liberou as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) a divulgarem, por conta própria, seus sigilos bancários, fiscais e telefônicos, conforme acordo assinado entre os candidatos. 


Na decisão, Mendonça disse que não cabe ao TSE fiscalizar desafios lançados pelas campanhas dos presidenciáveis. Ontem, o ministro decidiu que as campanhas não precisam de uma decisão da Corte para liberarem os sigilos. 

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