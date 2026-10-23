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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 15:08

TSE informa que não determinou a retirada de nenhum canal de WhatsApp do ar

Kássio Nunes pediu que as plataformas reforcem a equipe dedicada a monitorar as redes sociais e atuem de forma isonômica em relação aos dois candidatos

Kássio Nunes pediu que as plataformas reforcem a equipe dedicada a monitorar as redes sociais e atuem de forma isonômica em relação aos dois candidatos

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que não determinou a retirada de nenhum canal de WhatsApp do ar. "Os prazos dos processos de propaganda são sempre curtos. Ilações a partir desses despachos que pedem informação em tempo curto são absolutamente indevidos", afirmou o Tribunal em informações divulgadas há pouco.

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