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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 17:01

Eleições 2026: Apuração e os resultados do segundo turno

Saiba com o Brasil está definindo o futuro político do País a partir da contagem das urnas

Saiba com o Brasil está definindo o futuro político do País a partir da contagem das urnas

ARTE/JC
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17h30 - “As urnas já fechadas às 17h não poderão ser reabertas, as que não encerraram serão prorrogadas até 19h”, informa Luciano Losekann, coordenador da comissão de combate à desinformação do TRE-RS. Perto das 17h, o TSE decidiu adiar o horário de encerramento de votação, ampliando o pleito até as 19h.

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